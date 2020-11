Te voet, met de fiets, de auto of de trein: er zijn zo veel manieren om ons te verplaatsen. Toch staan we vaak in de file of moeten we ons in overvolle bussen wringen. Maar hoe komt het dat er zo veel stilstand is op de baan? En hoe kunnen we deze knoop ontwarren?

Met de EDUbox Mobiliteit nemen de leerlingen eerst hun eigen mobiliteit onder de loep. Ze denken na over hoe ze zich verplaatsen en wat daarbij hun motivatie is. En hoe zit het met hun gevoel van veiligheid? Vervolgens kijken ze naar mobiliteit op niveau van de samenleving. Want elke verplaatsing die ze maken, heeft immers een impact op de wereld rondom hen.

De EDUbox Mobiliteit is een kant-en-klaar lespakket waarin leerlingen dieper ingaan op de impact van hun verplaatsingen. Ze komen ook meer te weten over de specifieke oorzaken van de verkeersproblemen in Vlaanderen, wat de overheid eraan doet én wat de mogelijke (toekomstige) oplossingen zijn. Nadien kruipen ze zelf in de huid van beleidsmakers en moeten ze een fictieve stad mobiel krijgen in een speciaal voor deze EDUbox ontwikkelde simulator. Aan het eind vragen we de leerlingen ten slotte na te denken over hun eigen mobiliteit in 10 jaar.

De EDUbox bevat een klein stukje theorie, praktijkoefeningen en opdrachten. Hij is ook gekoppeld aan een uitgebreid digitaal luik met audiovisueel materiaal, waarin onder meer VRT NWS-expert Hajo Beeckman en Jan Adriaenssens, expert in technologische mobiliteitsoplossingen, de leerlingen uitleg geven.