Engie Electrabel schrapt investeringen voor levensduurverlenging kerncentrales

"Na constructieve gesprekken moeten we vaststellen dat de huidige regering de duidelijke intentie heeft om het regeerakkoord uit te voeren", citeert het weekblad de Chief Nuclear Officer in een boodschap aan het personeel. "We kunnen dus concluderen dat de Belgische regering definitief heeft gekozen voor de bouw van nieuwe gascentrales. Dat betekent twee dingen. Ten eerste: een volledige kernuitstap. Ten tweede: een finale beslissing (over een eventuele verlenging, red.) moeten we niet voor het einde van 2021 verwachten."

De regering De Croo heeft resoluut voor een kernuitstap in 2025 gekozen. Maar mocht in november 2021 een onverwacht probleem opduiken van bevoorradingszekerheid, dan zal de regering de nodige maatregelen nemen, zoals een aanpassing van de kalender van de kernuitstap, en dat voor een capaciteit die tot 2 GW kan gaan, staat in het regeerakkoord. Dat komt overeen met de capaciteit van 2 kerncentrales. Daarbij wordt in principe gemikt op Doel 4 en Tihange 3, de twee jongste kerncentrales.