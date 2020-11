Fransman krijgt 6 jaar cel omdat hij politieagent in Koksijde probeerde aan te rijden

De man van 57 werd betrapt nadat hij een grote hoeveelheid tabak had gestolen in een supermarkt in Koksijde. Hij probeerde te vluchten. Tijdens de vlucht reed hij aan 100 kilometer per uur door de bebouwde kom en ramde hij een politiecombi. Hij probeerde ook 2 keer een agent aan te rijden die hem probeerde te stoppen.

De man woonde een groot deel van zijn proces bij, maar lijkt voor de uitspraak te zijn gevlucht. De rechter vroeg om hem aan te houden. Naast zijn celstraf moet hij ook bijna 20.000 euro aan schadevergoedingen en boete betalen.