Dan toch nog geen zelfrijdende busjes in Leuven

Vervoersmaatschappij De Lijn heeft beslist om voorlopig geen zelfrijdende busjes in te zetten in Leuven. Het proefproject verdwijnt in de koelkast omdat de technologie volgens De Lijn nog niet ver genoeg staat en ook te duur is. Ook in Antwerpen, Mechelen en Genk komen er voorlopig geen busjes zonder chauffeur. Al wil Mechelen wél blijven experimenteren met het nieuwe vervoersmiddel.