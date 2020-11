Voormalige veeartsenijschool in Gent wordt middelbare school met theater- en danszaal

De renovatiewerken komen voor het Koninklijk Technisch Atheneum Mobi, dat reeds op de campus van de oude veeartsenijschool gevestigd is, net op tijd. "We merken de laatste tijd dat ons technisch aanbod meer leerlingen aantrekt, waardoor we meer nood hebben aan technische ruimtes. We hebben weliswaar een aantal geschikte lokalen, maar door de oude gebouwen te renoveren kunnen we meer capaciteit creëren en ook ons aanbod verder uitbreiden, zonder daarbij van locatie te moeten veranderen."

Ook de tak van het deeltijds kunstonderwijs van de GO-groep en het kunstencentrum MuDa uit Evergem zullen hun intrek kunnen nemen in de gerenoveerde gebouwen. "Het is in eerste instantie de bedoeling om klaslokalen en polyvalente ruimtes te creëren. Daarnaast zal er ook een theaterzaal en een danszaal voorzien worden, zodat leerlingen hun competenties volledig kunnen ontwikkelen."