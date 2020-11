Grootste enclavedorp ter wereld gaat beter samenwerken: Baarle-Hertog en Baarle-Nassau gaan samen vuilnis ophalen

Maar zo'n dorp besturen is niet evident. Afhankelijk van waar je bent, gelden de wetten en regels van België, Vlaanderen, de provincie Antwerpen en de gemeente Baarle-Hertog, of die van Nederland, de provincie Noord-Brabant en de gemeente Baarle-Nassau. Tientallen regeltjes zijn anders. Zo mag je in Nederland 80 km/u rijden waar het in België 70 is of is in de ene tuin 11 november een feestdag, in een andere 27 april.

Extra duidelijk wordt dat sinds de coronacrisis: waar de meubelwinkel links wel open mag, mag de textielwinkel rechts dat niet, maar de kapper daarnaast dan weer wel. Om maar te zwijgen van de avondklok, die je toegang tot stukjes straat blokkeert. Hoewel dat in de praktijk meevalt.

De Nederlandse eigenaar van de frituur "met echte Belgische frieten" in het Nederlandse deel van het Belgisch-Nederlandse Baarle ziet het pragmatisch: "Ach, die avondklok. Dat kan je toch niet controleren als politie: de ene meter is België, de volgende meter is Nederland. Dat kan je toch nooit opvolgen". Bovendien mogen landen elkaars enclaves niet afsluiten, wat in de praktijk betekent dat er in Baarle-Hertog geen avondklok geldt.

Bij een kledingszaak aan de Nederlandse kant van de grens, kijken ze met een dubbel gevoel naar deze coronatijden: "Wij zijn heel blij dat we open mogen. Maar het is jammer dat het zo moet. Zeg maar tegen de politici dat het zo niet kan. We voelen ons verdeeld en dat is niet fijn".



Aan de Belgische kant zijn dan weer de tabakswinkels geopend, als "essentiële winkel". Dat zijn er best wat. "Dat is logisch, gezien de prijzen: tabak is België nog altijd een stuk goedkoper dan in Nederland." De eigenaar vindt dat er niet geklaagd moet worden: "We profiteren vaak van onze ligging aan de grens. Dat het nu in coronatijdens eens anders is, daar valt weinig aan te doen. De ene keer heb je geluk, de andere keer niet".

(lees verder onder de foto)