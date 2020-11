Hond na 6 jaar teruggevonden in dierenasiel in Wommelgem

In 2014 raakte Linda Schepens uit Antwerpen haar hond Beasty Boy kwijt. Het dier was toen 3 jaar oud. Gisteren gebeurde wat ze nooit meer had verwacht: Beasty Boy was teruggevonden in het dierenasiel Het Blauwe Kruis in Wommelgem.

De hond heet intussen wel Jerry en was binnengebracht voor adoptie. Alle papieren leken in orde, maar voor de zekerheid werd de chip van het dier nog eens uitgelezen. Daaruit bleek dus dat Linda de eigenaar was en dat zij hem 6 jaar geleden als vermist had opgegeven. Het dierenasiel nam meteen contact op en bezorgde Linda het goede nieuws.