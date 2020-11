Huis van Ben in Turnhout failliet verklaard: "Belangrijk dat de jongeren met autisme er kunnen blijven wonen"

Naast het lopende gerechtelijk onderzoek is nu dus het faillissement van de stichting uitgesproken. Het stadsbestuur zal er wel alles aan doen om de jongeren in het huis te laten wonen. In totaal gaat het om vijftien jongeren. "Het is belangrijk dat alle mensen die daar goed zaten, er ook kunnen blijven wonen. We volgden een aantal cliënten al een aantal jaren op, dus we weten goed in welke situatie zij verkeren", zegt schepen van Welzijn, Kelly Verheyen (sp.a).