Identiteit aangespoelde zeiler in Nederland na 25 jaar bekend

De familie reageerde emotioneel toen het bericht kwam dat de man na 25 jaar was geïdentificeerd. De twee dochters van de zeiler waren "dankbaar en blij" volgens de politie.



"Al die jaren hebben ze in onzekerheid geleefd met de vraag wat er met hun vader was gebeurd en waarom hij niet meer reageerde op contactverzoeken", zei politieman John Welzenbagh over de zaak. "Door omstandigheden hebben zij geen aangifte gedaan dat hun vader vermist was in Zweden." De dochters overwegen om naar Nederland te reizen en het stoffelijk overschot van hun vader terug naar Zweden te halen.