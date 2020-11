Ik heb de schouw dichtgemetseld

Al zeker minister Frank Vandenbroucke niet, die samen met zijn collega van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden liet weten dat Sinterklaas een uitzondering kreeg op de avondklok en de quarantaine. De Sint hoefde zelfs geen mondmasker te dragen, aldus Vandenbroucke, want de baard van de goedheiligman bood voldoende bescherming tegen de verspreiding van het virus. Wat alle mannen met een hipsterbaard een vals gevoel van veiligheid zou geven!

Ik werd boos om zoveel onzin. Want ik had inmiddels het eerbiedwaardige wetenschappelijke tijdschrift The Lancet aangeschreven. De hoofdredacteur liet mij per kerende post (ze hebben nog geen mail) weten dat sinten mogelijke superverspreiders zijn. En dat het zaak is om zover als mogelijk uit hun buurt te blijven, when the saints come marching in!