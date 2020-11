Interieurwinkel uit Geraardsbergen zamelt oude kerstdecoratie in om zorgpersoneel te verrassen

“Als we het kerstgerief ontvangen, gaan we eerst alles sorteren en ontsmetten”, zegt Flamant nog. “We bekijken welke decoratie mooi bij elkaar past en zo maken we dan pakketjes voor de zorginstellingen in de buurt. Het zal uiteraard wel een allegaartje van allerlei stijlen zijn, maar kerstmis is een beetje kitsch dus dan mag dat. We willen alle trieste kerstbomen een beetje meer pit geven.”