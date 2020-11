Ook dit jaar weer metershoge kerstboom op Grote Markt in Brussel

"Veel besturen komen in de zomermaanden de bomen zelf uitkiezen. De schoonheid van de boom is relatief, de ene wil hem graag dik, de andere dun", lacht Demesmaeker. "In november kappen we die de gekozen bomen, om ze vervolgens naar de stad of gemeente te brengen die de boom gekozen heeft", legt Demesmaeker uit. De kerstbomen van Inter-Arbo zijn allemaal tussen vijf en 25 meter groot. "Voor minder gaan we niet, maar we willen ook niet dat we binnenkort zonder bomen zitten. Dus voor elke gekapte boom van meer dan vijf meter, planten we 10 nieuwe, jonge bomen", legt Demesmaeker uit."

De boom voor de Grote Markt in Brussel is een Nordmann van 18 meter hoog en wordt vandaag gekapt in Robertville, Luik. "Dan brengen we hem morgenvroeg naar Brussel en kan hij daar voor een maand of twee de vedette van de Grote Markt worden."

Morgen om 7u 's ochtends wordt de kerstboom afgeleverd op de Grote Markt in Brussel. Na de feestdagen wordt de boom verhakseld en gerecycleerd tot bodemvoeding voor nieuwe bomen.