"Kerstpiemels" in Oudenburg: nu al "de meest besproken kerstverlichting van het land"

De burgemeester kan er wel om lachen. "Zo'n groot probleem is het niet. We kunnen wel wat humor gebruiken in deze tijden. Een vrouw zei me bijvoorbeeld al lachend dat ze ook wel zo'n grote kerstpiemel aan haar deur wil. Sommige mensen gaan er ook mee op de foto, met de duimen omhoog. Het is in ieder geval de meestbesproken kerstverlichting van ons land!" De kerstverlichting wordt dan ook niet weggehaald.