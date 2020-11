Kortenberg wil af van paardenmolen met pony's op kermis: "Vergunning steekt stokken in de wielen"

"We hebben een charter voor diervriendelijke gemeente ondertekend. En daarin staat dat er geen nieuwe vergunningen meer afgeleverd worden voor attracties met levende dieren", zegt bevoegd schepen David Haelterman (Open VLD). "Er is een overgangsregeling opgesteld tot 2023. We hebben advies ingewonnen bij de vereniging Steden en Gemeenten en bij het departement Dierenwelzijn van Vlaams-Brabant. Maar ze geven aan dat we als gemeente de paardenmolen niet kunnen weerhouden, omdat de man een vergunning heeft."

Vanaf 2023 zijn pony's of paarden in carrousels op kermissen in heel Vlaanderen verboden.