Kortrijk krijgt "Koesterhuis": een plek van troost voor ouders die een kind verloren

De stad Kortrijk steunt het Koesterhuis. “Ik was onmiddellijk gewonnen voor het idee toen Lenny met ons contact opnam. Met dit Koesterhuis krijgen ouders en familie een plek waar ze samen sterker kunnen uitkomen. We zijn de vzw heel dankbaar voor hun werk", zegt burgemeester Ruth Vandenberghe (Team Burgemeester). "En als stad zullen wij hun expertise ook kunnen gebruiken, voor onze kinderbegraafplaats en sterretjesweide.”

Vzw Berrefonds mag een pand gebruiken in de Lange-Brugstraat, dat eigendom is van de stad. "Het pand werd in 2012 aangekocht in het kader van de heraanleg van het historisch hart van Kortrijk. De vzw mag het pand uitbaten als Koesterhuis tot halverwege 2022. En dat aan een huurprijs van 50 euro per maand. Dat is de prijs van de verzekering", vertelt schepen Wout Maddens (Open VLD). Door die lage, haast symbolische huurprijs krijgt de vzw de kans om hun project uit te rollen in de stad en de regio.

In Antwerpen is er al een Koesterhuis van vzw Berrefonds. En ook in Anzegem is er een gelijkaardig initiatief, daar is een inloophuis voor ouders van sterrenkindjes van vzw De Stilte Omarmd.