Landbouwer verpletterd tussen vorkheftruck en stalen platen in Deinze

Een landbouwer van 55 uit Wontergem bij Deinze is vanmiddag om het leven gekomen bij een arbeidsongeval op zijn erf. De man zat geplet tussen een werkvoertuig en zware ijzeren platen.

Het tragische ongeval gebeurde rond 16.30 uur in de Lammekensstraat. De varkenshouder wilde er volgens de politie een voederput dichten. “Dat was voor hem een routineklus die hij onlangs ook nog maar had uitgevoerd”, klinkt het bij de politie. “Met een vorkheftruck wilde hij zware ijzeren platen van ruim duizend kilogram op de put leggen. Die platen begonnen te kantelen en in een reflex wilde hij die tegenhouden. Hierdoor zat hij gekneld tussen de platen en zijn vorkheftruck.”

De hulpdiensten kwamen ter plaatse en probeerden de man nog te reanimeren, maar alle hulp kwam te laat.