Linde Merckpoel vlogt over de angst, machteloosheid en woede bij zorgverleners in de corona-frontlijn

Patiënten en hun omgeving, nu ja gewoon iedereen heeft het in zwaardere of lichtere mate moeilijk met de corona-pandemie. Maar op de schouders van zorgverleners komt extra druk terecht, en die zien we misschien niet voldoende. In haar vlog heeft Linde Merckpoel een ontmoeting met psychiater Jeff Suykerbuyk. Die staat zorgverleners 7 dagen op 7 bij, en vertelt over hun angst, machteloosheid, verdriet en woede, die soms tot wanhoopsdaden leiden.