Liveblog: nu gemiddeld 185 overlijdens  door corona per dag, aantal daalt voor het eerst in deze golf

Chuck Grassley (87), de senator met de langste staat van dienst in de Amerikaanse Senaat en derde in lijn van presidentiële opvolging, is besmet met het coronavirus. Dat heeft hij gisteren bekendgemaakt. Grassley had eerder gemeld dat hij in quarantaine was gegaan nadat hij in nauw contact geweest was met iemand die besmet was. Hij wachtte de resultaten van zijn test af, en die bleek dus positief te zijn.

Op Twitter zegt hij dat hij zich goed voelt en van thuis uit blijft werken. "Ik volg de richtlijnen van mijn dokters en blijf in quarantaine. Ik voel mij goed en zal mijn werk voor de inwoners van de staat Iowa van thuis uit doen"; schrijft Grassley. "Ik kijk ernaar uit om mijn normale werkschema weer te hervatten." Het is niet duidelijk waar Grassley besmet geraakt is.