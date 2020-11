Lossen we binnenkort onze doden op in een resomator? Nederland maakt het alvast mogelijk

Begraven, cremeren, een zeemansgraf of je lichaam schenken aan de wetenschap, dat zijn momenteel zowat de opties als het gaat om wat er met je lichaam gebeurt na de dood.

In Nederland komt daar binnenkort een vijfde optie bij. De Nederlandse minister van Binnenlandse Zaken Kasja Ollongren heeft immers bekendgemaakt dat de regering resomatie wettelijk mogelijk gaat maken als alternatief voor begraven of cremeren.

Alkalische hydrolyse, biocrematie, watercrematie of resomatie, het klinkt waarschijnlijk nieuw en onbekend maar in feite bestaat het al lang. Oorspronkelijk werd het gebruikt om karkassen van dieren om te zetten in mest voor planten, iets waar ene Amos Herbert Hobson in 1888 een patent op nam. Hydrolyse is het doen uiteenvallen van verbindingen met opname van water en alkalisch wil zeggen dat het gebeurt in aanwezigheid van een alkali, loog of base, een stof die reageert met een zuur.

In 2005 ontwierp en ontwikkelde de Amerikaanse firma Bio-Response Solutions het eerste toestel voor de alkalische hydrolyse van een enkel lichaam. Het toestel werd in de Mayo Clinic in Minnesota geïnstalleerd en die gebruikt het sindsdien om de lichamen die aan de wetenschap zijn geschonken op te lossen. De techniek kwam pas echt in de belangstelling toen in 2007 Sandy Sullivan, een Schote biochemicus, 'Resomation Limited' oprichtte, een firma die de machines maakt, de resomators, waarin de lichamen opgelost worden. Het is ook Sullivan die de alkalische hydrolyse de naam resomatie gaf.