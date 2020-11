Man raakt zwaar gewond na brand in sociale woonwijk Zedelgem

De brand ontstond rond 15u30 in één van de huizen. Het lijkt er op dat de bewoner het vuur zelf aanstak. De hulpdiensten werden verwittigd, maar toen zij aankwamen, had het vuur zich al verspreid naar 3 andere woningen.



De bewoner van het huis waar de brand ontstond is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Waarom hij het vuur aanstak is nog niet duidelijk. De man zou met psychische problemen kampen. Voor de rest vielen er geen gewonden.

(lees verder onder de foto)