Man zamelt kabouters in om vernielde beelden te vervangen: “De kabouterwegel moet een plek zijn waar kinderen kunnen dromen”

Een man uit Nieuwkerken-Waas, bij Sint-Niklaas, zamelt kabouters in om de kabouterwegel in het dorp nieuw leven in te blazen. Vorige week werden er enkele beelden vernield in het zogenaamde sprookjesbos, maar bezieler Rudi Nowak blijft niet bij de pakken zitten: “Ik ben nu op zoek naar nieuwe kabouters. Alles is welkom!”