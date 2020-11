Enorme stijging in adoptie van buitenlandse straathonden sinds coronacrisis

Over het algemeen merkt Prins dat heel wat baasjes problemen ondervinden met zogenaamde lockdownhonden (honden die tijdens de eerste lockdown aangekocht of geadopteerd werden, nvdr.) en met dieren die uit asielen van eigen land komen. "Ze zijn niet gesocialiseerd", vertelt ze. "Het is veel rustiger op straat en de winkels zijn dicht. Dat zijn normaal de plekken waar je een hond sociaal kan maken. Verder krijgt de hond ook geen bezoek van buitenaf. Ze raken dus verstrikt in dat isolement. Dat kan ervoor zorgen dat honden agressief worden naar andere mensen toe. Wij zijn allemaal een beetje belemmerd in het leven nu, maar dat geldt even goed voor je hond."

Dat Prins en haar collega's het dezer dagen zeer druk hebben, komt dus niet als een verrassing. "We werken zeven dagen per week op dit moment, van zeven uur 's morgens tot soms tien uur 's avonds. Het is extreem druk."