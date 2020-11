Mechelen wil blijven experimenteren met zelfrijdende bussen

De stad Mechelen experimenteerde enkele jaren geleden al met een zelfrijdende shuttle in de winkelstraten. "Het is iets waar we heel erg mee bezig zijn", zegt schepen Vicky Vanmarcke (Open VLD). "We vinden het jammer dat De Lijn het project met de zelfrijdende bussen nu on hold zet, maar we zitten met Mechelen ook nog in een Europees project met andere steden. Zo hopen we onze expertise te vergroten en zo kunnen we er misschien toch mee verdergaan."