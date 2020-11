Mechelen wil deelgemeenten ook op de toeristische kaart zetten

"Ik denk dat er heel veel legendes bestaan en verhalen van mythische figuren of bepaalde plaatsen in dorpen waar vroeger dingen gebeurd zijn", zegt schepen voor Toerisme en Cultuur Björn Siffer (Groen). "De bedoeling is dat we die verhalen gaan verwerken in onze stedelijke wandelgidsen en fietsroutes. Zo kunnen mensen die - laat ons zeggen - sappige kantjes van onze dorpen ook leren kennen."

Inwoners kunnen zich inschrijven voor de digitale gespreksavonden via de website van Visit Mechelen. Vanaf het voorjaar zullen de toeristische weetjes te lezen zijn in fiets- en wandelgidsen.