Meer mensen nemen de fiets naar het werk, onder meer door corona.  "Ze voelen zich veiliger dan op bus of trein", zegt HR-bedrijf SD Worx

In Oost-Vlaanderen is het gemiddeld aantal werknemers dat in 2020 een fietsvergoeding krijgt opvallend gestegen. Volgens SD Worx gaat het om een stijging van 15 procent, deels door de coronacrisis. "Januari, februari en maart startten reeds met sterke cijfers, maar in april was er een dipje. Niet onverwachts natuurlijk", zegt Veerle Michiels. “We zaten toen in volle coronacrisis. Thuiswerken was verplicht tijdens de lockdown. Dat er dan geen of minder fietsvergoedings zijn toegekend is logisch.” Maar de echte stijging vond deze zomer plaats. In september dit jaar kregen zo'n 18.730 werknemers in Oost-Vlaanderen een fietsvergoeding. In diezelfde periode vorig jaar werden er maar 16500 fietsvergoedingen toegekend.

“September is natuurlijk een mooie maand om met de fiets naar het werk te gaan, maar we vermoeden ook dat heel wat mensen het veiliger vinden om zich met de fiets te verplaatsen in plaats van gebruik te maken van het openbaar vervoer.”