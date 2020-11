Mondmasker wel nog verplicht op zeedijk in De Panne, Koksijde en Nieuwpoort

Tijdens de herfstvakantie moest je overal op de zeedijk een mondmasker dragen. Dat had de gouverneur beslist. Nu de vakantie voorbij is, moet dat niet meer op de meeste plaatsen. Maar dus wel nog in De Panne, Koksijde en Nieuwpoort. De gemeentebesturen hadden dat samen eerder al beslist.

Burgemeester van De Panne Bram Degrieck (Het Plan-B): "Een mondmasker is hier verplicht voor iedereen vanaf 13 jaar, van zodra je je voordeur verlaat en op openbaar domein komt. De enige plaats waar de plicht niet geldt, is in natuurgebieden, op het strand en in een bos. We houden de regel zo aan omdat het bij mooi weer best wel druk kan worden aan zee. Maar onze mensen zijn het al gewoon en volgen dat eigenlijk zeer goed op."