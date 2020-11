Opnieuw protest tegen de verstrengde abortuswet in Polen: "Dit is een nieuwe beweging"

Vast staat dat de protesten breed gedragen worden. De abortuswet was de "vonk" die de groeiende onrust heeft doen overslaan. "Er was al heel veel onrust rond de vervolging van de LGBT-gemeenschap in Polen, daarnaast was er onrust bij de landbouwsector, bovendien heeft ook de cultuursector op kleinere schaal geprotesteerd. Nu zijn al die protesten samengebracht en heerst er woede bij de mensen", gaat Dowłasiewicz verder.

Bovendien komen mensen de straat op in de hoofdstad, maar ook in de kleinere steden en dorpen. "Het is een nieuwe beweging die we vaststellen", verklaart Dowłasiewicz.