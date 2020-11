PLAN B aflevering #40: De Waalse minister-president Di Rupo heeft een nieuw relanceplan gelanceerd,"Get Up Wallonia" 

De Waalse regering heeft een nieuw relanceplan gelanceerd met de Engelse slogan: "Get Up Wallonia". De bedoeling is om via een grote burgerbevraging de klemtonen van een nieuwe relanceplan voor het Waalse gewest vast te leggen. De resultaten van die bevraging moeten nog voor het einde van jaar verwerkt zijn om geen tijd te verliezen. En het doel is duidelijk: Wallonië er economisch weer bovenop helpen na de coronacrisis. Alain Gerlache (RTBF) legt Ivan De Vadder (VRT) uit dat niet het eerste plan is: al in 1999 ontwikkelde de toenmalige minister-president van Wallonië (niet toevallig Elio Di Rupo) al zo'n plan. En de hamvraag is dan ook waarom zo'n relanceplan nu wel zou werken.