Wie vermoordde Jules en Jeanne gruwelijk in 1991? En waarom? Na 30 jaar speuren begint vandaag dan toch het proces

Vandaag de dag is A. een 47-jarige vrouw. Op het moment van de feiten was ze net 18 geworden. Uit het onderzoek komt naar voren dat ze – zacht gezegd – nogal woelige jeugdjaren gehad heeft, waarin ze wegliep van huis en nogal met drugs experimenteerde. In 1993, twee jaar na de moorden dus, heeft ze ook even in een psychiatrische instelling gezeten voor haar gedragsstoornissen en druggebruik. Haar huisdokter omschreef haar gedrag toen als "psychotisch, ongestructureerd, pervers en amoreel". Maar zelf beweert ze dat ze nooit mentale of psychische problemen gehad heeft en dat haar drug- of alcoholgebruik niet problematisch was.

Haar advocaat Nick Heinen benadrukt dat ze het momenteel "zeer zwaar" heeft. "Haar leven is overhoop gegooid, ze wordt onterecht beschuldigd van een dubbele moord. "Ze heeft een logische uitleg voor dat DNA-spoor op de jeans. Hoe de combinatie van het bloed en het DNA op de broek geraakt is, is voor ons ook een raadsel."