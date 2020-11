Profwielrenners Iljo Keisse en Tiesj Benoot redden ijsvogel met hersenschudding

Uit onderzoek bleek dat het beestje een hersenschudding had opgelopen na een klap van een auto. Na een nacht in een donkere kamer, is het dier bijna volledig hersteld. De ijsvogel zal weldra vrijgelaten worden.

Hieronder zie je de foto die Tiesj Benoot op Instagram plaatste. Hij maakte tegelijk nog even een grapje over de Zesdaagse die normaal op dit moment zou plaatsvinden in Gent, maar werd afgelast door de coronacrisis "Snel de klik gemaakt na aflasting zesdaagse, omgeschakeld naar beheer fauna langs Vlaamse scheldeboorden", schrijft hij.