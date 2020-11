Duizenden betogers in Berlijn tegen de coronamaatregelen, politie legt betoging stil

Het ministerie van Binnenlandse Zaken had eerder al een reeks protesten vlak buiten het parlementsgebouw verboden vanwege veiligheidsoverwegingen. Bij een betoging in augustus werd het parlementsgebouw bestormd door actievoerders en dat leidde tot veel kritiek. De politie wilde zulke incidenten voorkomen en had daarom het parlementsgebouw in een wijde omtrek afgezet met hekken.

