Sauzen- en snacksector maakt balans op na maand sluiting horeca: “Gelukkig zijn de frituren open”

“Door de lockdown heb ik best wat omzetverlies”, vertelt Vincent Messiaen uit Gent. Hij is uitbater van Resto-Frit, een groothandel die snacks en sauzen bezorgt aan 13 verdelers uit de frituur- en horecasector. "We zitten mee in de keten van horecazaken, feestzalen en particulieren. Daar gaan heel wat dingen nu niet meer door en dat zien we ook erg goed in de cijfers. Gelukkig zijn er nog een paar zaken die wél kunnen, toch is dit echt een zware economische klap."