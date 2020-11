Speelpleinwerking Asse verhuist definitief naar campus Vijverbeek

De buren trokken in 2010 naar de vrederechter. Ze stelden dat de jeugdwerking in de Boekfos voor lawaaihinder zorgde. Het domein grenst aan hun achtertuin. De vrederechter legde uiteindelijk een aantal beperkingen op, samen met een dwangsom. De gemeente zag zich uiteindelijk verplicht om in 2017 uit te wijken naar de gemeenteschool in Walfergem, net buiten het centrum van Asse. Maar ook daar was er al gauw buurtprotest.