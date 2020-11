COVID-19 kan grote impact hebben op spermakwaliteit: "Mannen die ziek waren, wachten beter even met kinderen"

Professor Gilbert Donders (UZA), gespecialiseerd in gynaecologie en infectieziekten, legt uit waarom het onderzoek eigenlijk begonnen is: "Aan het einde van de eerste lockdown kregen we weer meer vrijheden. Geliefden konden elkaar terugzien. Wij vroegen ons af welke impact het coronavirus kan hebben via seks: zit het ook in het sperma, en kan het op die manier doorgegeven worden aan de partner? Corona is een RNA-virus, een type waartoe bijvoorbeeld ook ebola behoort. Van ebola weten we dat het virus ook in het sperma van mannelijke patiënten terug te vinden is."

Voldoende reden om dat nader te onderzoeken, dus. Maar er is meer: "Ten tweede willen we ook onderzoeken of het doormaken van COVID-19 een impact kan hebben op de kwaliteit van het sperma." In dit onderzoek gaat het om patiënten die hersteld zijn, maar dus wel COVID hebben doorgemaakt.