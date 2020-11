Stuur de leukemiepatiënten in het UZA een kaartje: "Verdrijf hun eenzaamheid die extra zwaar is door corona"

"Vier jaar geleden stierf onze zoon Nils aan leukemie. Hij was toen amper 24 jaar oud", vertelt Robert Scheltjens in "Start Je Dag". "Het was zijn idee om een vzw te starten voor leukemiepatiënten en daaruit is SuperNils geboren. Voor de Warmste Week willen we opnieuw zonneschijn brengen in de vaak eenzame ziekenkamers van leukemiepatiënten. Ze zijn het gewend om door hun ziekte in quarantaine te zitten om niemand te besmetten. Maar door de coronacrisis kunnen ze weinig tot geen bezoek ontvangen en dat is zwaar."