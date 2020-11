Taylor Swift kan rechten op oude opnames (alweer) niet terugkopen: voor 300 miljoen verkocht aan investeringsfonds

Even terug naar het begin. In 2004 tekende een piepjonge Taylor Swift -ze was toen 15- een contract met de platenmaatschappij Big Machine Records. In ruil voor een financiële injectie om haar beginnende carrière te boosten, stond Swift de rechten op de master recordings van zes nog op te nemen platen af. De masters, dat zijn de originele opnames van een album of een song. Wie de rechten op die masters in handen heeft, beslist ook wat er met die muziek kan gebeuren: van nieuwe uitgaves over het gebruik in reclame en films tot het aanbod op streamingdiensten. Met andere woorden: de eigenaar kan daar veel geld aan verdienen.

Tussen 2006 en 2017 maakte Taylor Swift zes platen (Taylor Swift, Fearless, Speak Now, Red, 1989 en Reputation). Haar internationale ster steeg razendsnel en ze werd een van de meest populaire en best verkopende artiest ter wereld, een status waar ze nu nog altijd mee mag uitpakken. In 2018 stapte Swift over naar een ander platenlabel, Republic Records, een onderdeel van Universal Music Group. Maar de rechten op de masters van haar eerste succesvolle albums zaten dus nog bij Big Machine Records.

In juni 2019 kocht muziekmagnaat Scott "Scooter" Braun, die onder anderen Justin Bieber en Ariana Grande onder zijn hoede heeft, Big Machine Records op. En daarmee ook de rechten op de originele opnames van Swifts eerste platen. Tot groot ongenoegen van de zangeres, die niet de kans kreeg om de rechten terug te kopen.