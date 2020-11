Technisch werkloos personeel van provincie Oost-Vlaanderen kan bijspringen in zorgsector: “Ze krijgen een vergoeding”

Mensen die vrijwillig bijspringen in de zorg en voor de provincie Oost-Vlaanderen werken, krijgen daar ook iets voor. "Onze mensen die technisch werkloos zijn, krijgen nu 80 procent van hun wedde. Maar wie zich vrijwillig opgeeft en mee gaat helpen in de zorg betalen we 100 procent", legt Moens uit. "Er zijn in Oost-Vlaanderen heel wat zorginstellingen, dus er zijn voldoende plaatsen waar ze terecht kunnen. Wij zullen onze personeelsleden die op technische werkloosheid staan ook bevragen en stimuleren via onze communicatiekanalen.”