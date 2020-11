Telewerken zou leiden tot meer vooroordelen en racisme door gebrek aan fysiek contact, stelt Britse studie

Om het fenomeen te onderzoeken moesten de onderzoekers uiteraard kunnen vergelijken met gegevens uit de periode toen er minder mensen telewerkten. Het Woolf Institute heeft eind maart en begin april bijna 12.000 Britten ondervraagd en de resultaten daarvan dan ook vergeleken met een gelijkaardige steekproef die het voordien al gedaan had. Op die manier konden de onderzoekers de verschillen opmerken.

Intussen zijn veel mensen nu al een lange periode aan het thuiswerken en dat vergroot het effect. Het effect is minder groot bij kortere periodes of minder dagen van telewerken. Het is immers zeker geen noodzakelijke voorwaarde dat we elke dag contact hebben met mensen met een andere achtergrond, zegt Van Assche.

Overigens zouden we die contactervaringen ook kunnen hebben in onze buurt of in de winkel bijvoorbeeld, maar die contacten zijn nu ook allemaal erg beperkt. En door die langdurige isolatie kunnen we dus niet meer genieten van positieve ervaringen met andere groepen, zegt Van Assche.

Van Assche denkt dat het heel moeilijk zal zijn om de fysieke contactervaringen te vervangen door iets anders, maar een oplossing zou kunnen zijn om leuke middagpauzes te organiseren waarbij mensen samen hun boterhammetjes voor de computer opeten. Of een 'app-eritief', waarbij men samen iets drinkt voor de computer, als dat georganiseerd wordt in een divers team, zou dat er voor kunnen zorgen dat de vruchten die normaal geplukt worden uit contactervaringen kunnen terugkomen, aldus nog Van Assche.