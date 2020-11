"Met een klein gebaar maak je nu écht het verschil": de hoogtepunten uit de vlogreeks van Linde in "haar" Edegem 

George en Lisa, de overburen van Linde, werken al een tijdje van thuis uit met hun drie kleuters in de buurt. De drukte van de voorbije maanden zorgde ervoor dat het koppel weinig quality time had. "Wat we het meeste missen? Gewoon eens alleen zijn met ons twee. Dat moet van onze trouw in augustus geleden zijn", vertelt George in Lindes vierde vlog.

Het koppel voelt zich ook schuldig, omdat ze de kinderen al eens vaker voor de televisie zetten om verder te kunnen werken. Iets wat volgens Linde enorm herkenbaar is voor veel jonge ouders, die veel balletjes tegelijk in de lucht moeten houden in dit coronajaar. "Ik kreeg enorm veel reacties van ouders die zich zorgen maken over bad parenting. Dat én het schuldgevoel dat daarmee gepaard gaat, bleek heel herkenbaar. George en Lisa verdienden een gezellig avondje met twee, dus trakteerde ik hen op een date in hun eigen voortuin!"