Thuisbakken ook in tweede coronagolf populair: “Leuke bezigheid voor de kinderen en het resultaat is nog lekker ook”

In de eerste coronagolf viel het al op dat er meer ingrediënten werden verkocht om brood te bakken dan andere jaren. Dat lijk nu ook weer het geval te zijn, hoewel er nu niet alleen brood maar ook zoetigheden worden gemaakt. Nico Lespoix van delicatessezaak De Meulen in Paal denkt dat mensen ook bakken om iets te doen te hebben tijdens de lockdown: "We horen vaak dat het voor de kinderen een leuke bezigheid is en bovendien kunnen ze de koekjes achteraf ook nog opeten.”