Trump ontslaat topfunctionaris die claims rond verkiezingsfraude tegensprak

Trump kondigde het ontslag van Chris Krebs aan in een reeks tweets. "De recente verklaring van Chris Krebs over de veiligheid van de verkiezingen van 2020 was zeer inaccuraat, aangezien er enorme onregelmatigheden waren en fraude - onder meer dode mensen die stemmen, waarnemers die niet binnenmochten in de stembureaus, 'storingen' in de stemmachines die stemmen van Trump veranderden in stemmen voor Biden, late stemmen, enzovoort", aldus Trump. "Daarom wordt Chris Krebs met onmiddellijke ingang ontslagen als directeur van het Cybersecurity and Infrastructure Security Agency."