VS-president Donald Trump vermindert Amerikaanse troepen in Afghanistan en Irak

Trump had weken voor de presidentsverkiezingen van begin november getweet dat de Amerikaanse soldaten in Afghanistan met Kerstmis terug in de Verenigde Staten zouden zijn. Ook eerder in september sprak Trump nog over een vermindering van het aantal manschappen in Irak.



"Het was een verkiezingsbelofte van Trump iets meer dan vier jaar geleden", duidt Jens Franssen, VRT-journalist en expert Midden-Oosten. "Ik ga de Amerikaanse soldaten terugtrekken uit die nooit eindigende overzeese oorlogen, dat was de belofte van Trump".

Aan deze terugtrekking van de troepen, uit beide landen, zijn gevolgen verbonden. In Afghanistan streden de Amerikanen tegen de islamitische rebellen van de taliban, maar de partijen spraken in februari af elkaar voortaan zo veel mogelijk met rust te laten.

