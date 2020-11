Van dino's tot mijnwerkers: journalist Marco Mariotti schrijft geschiedenisboek over Maasmechelen

Bij het verzamelen van informatie en weetjes kreeg Marco heel wat hulp van lokale heemkundige kringen, maar ook van mensen met een passie voor geschiedenis. “Het studie- en schrijfproces was een hele ontdekkingstocht. Eigenlijk kan je bijna elke historische periode toepassen op het Maasland. In de tijd van de dino’s stond dit gebied bijvoorbeeld helemaal onder water, waardoor de Mosasaurus hier gretig in het rond zwom. Toen de Romeinen de geschiedenis beroerden werd de alom gekende Heirbaan gebouwd. Later, in het riddertijdperk, werden er in Maasmechelen kruistochten gehouden en zelfs heksen verbrand. Tel daar nog wat eeuwen bij op en we kregen ook Bokkenrijders over de vloer. Dat lokale geschiedenis saai is, berust dus op een fabeltje!”