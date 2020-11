Virus hackt computers van gemeente Kuurne: "Onze diensten liggen allemaal stil"

De gemeente Kuurne ontdekte gisteren een virus in haar netwerk. Na de vaststelling werden alle toestellen van de gemeente offline gehaald. Voorlopig kan het personeel dus amper nog iets doen via de computer, ook alle online diensten van de gemeente liggen stil. "Dat is natuurlijk een drama", zegt burgemeester Francis Benoit (CD&V). "Er is niets van dienstverlening voor onze inwoners. Onze mailboxen werken wel, maar daar zijn we eigenlijk niet veel mee, want we kunnen niet aan de nodige documenten en gegevens om de mensen verder te helpen."