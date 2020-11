Regering-De Croo zet een nucleaire val

Het emissiekostenplaatje kan alleen maar onder controle blijven als andere landen in de EU hun huiswerk wel doen, en hun vraag naar CO2-uitstootrechten drastisch doen dalen, zodat de prijs van de emissierechten niet explodeert. U ziet, België speelt in dit verhaal de rol van de vrijbuiter. Maar we stellen ons ook enorm kwetsbaar op, want de potentiële CO2-kost is torenhoog. Wat als de Franse kerncentrales zouden sluiten? Wat als Duitsland zijn investeringen in hernieuwbare energie zou terugschroeven? Dan gaat CO2 nog veel meer dan 50 euro per ton kosten.

Voorgenoemde kostenplaatje komt bovenop het zogenaamde capaciteitsremuneratie-mechanisme (CRM) waar men gascentrales gaat subsidiëren om stand-by te zijn in geval van tekorten. Die subsidie is nodig om investeerders te overtuigen om gascentrales te bouwen, ter vervanging van de kerncentrales. Men gaat in België dus gascentrales betalen om niet te draaien. De CREG, federale energiewaakhond, projecteert die kosten tussen de 614 en 940 miljoen euro per jaar.