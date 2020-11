Vuurwerkverbod in heel de provincie Antwerpen: "Onze ziekenhuizen kunnen er nu echt geen brandwondenpatiënten bijnemen"

De beslissing lag best voor de hand: een algemeen vuurwerkverbod in de hele provincie Antwerpen. In Vlaanderen is vuurwerk sowieso al verboden tenzij een burgemeester er uitdrukkelijk de toelating voor geeft. Maar dat zal geen enkele burgemeester in de provincie Antwerpen dit jaar doen. Steden en gemeenten zullen zelf ook geen vuurwerk organiseren en ze zullen particulieren dus ook geen toestemming geven om vuurpijlen in hun tuin af te schieten.

"Dat doen we in de eerste plaats om samenscholingen te vermijden. Maar het afsteken van vuurwerk brengt regelmatig verwondingen/brandwonden met zich mee, met mogelijk zelfs opnames in intensive care. Dat kunnen onze ziekenhuizen er in coronatijden echt niet bijhebben", zegt gouverneur Berx.