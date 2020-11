Waaslandhaven stockeert én bewaakt Amerikaans legermateriaal voor grootschalige oefening

De expertise is er, maar zo’n oefening in 2020 tot een goed einde brengen, is toch anders dan tijdens andere jaren: “Het coronavirus zorgt er inderdaad voor dat alles een beetje anders verloopt”, zegt Nuyens nog. “Iedereen loopt hier rond met een mondmasker en we houden voldoende afstand. We slapen ook allemaal in een apart container en we hebben zelfs een coronacontainer. Als er iemand symptomen vertoont wordt die daar in afzondering gebracht om daarna met een busje afgevoerd te worden naar een testcentrum. Corona of niet: deze opdracht moet doorgaan. Het materiaal moet continu beveiligd worden en zal uiteindelijk ook in het Oosten moeten geraken.”