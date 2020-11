16,3 graden gemeten deze namiddag: warmste 18 november sinds 1926

Donderdag wordt het winderig en gedeeltelijk tot zwaarbewolkt met buien of perioden van regen, die vooral in de namiddag regelmatiger voorkomen en intenser zijn. De maxima schommelen tussen 6 en 11 graden.

Vrijdag is het gedeeltelijk bewolkt en blijft het meestal droog. In de loop van de namiddag neemt de bewolking toe vanuit het westen en tegen de avond bereikt een regenzone het westen van het land en trekt dan in de nacht van west naar oost over het land. De maxima schommelen tussen 3 graden op de Hoge Venen en 8 graden in Vlaanderen.