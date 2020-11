Wereldrecordpoging glazen dragen op 1 hand nipt mislukt in Kortrijk: kelner Sebastien Maes strandt op 38 stuks

In een café in Kortrijk wou kelner Sebastien Maes het huidig wereldrecord van 39 glazen aanvallen. Het staat op naam van een Spanjaard. Maes deed het ook om de horeca nog eens op een plezante manier in de kijker te stellen. "Want voor de rest is het zeer lastig voor ons. Wij verlangen echt tot we de deuren weer kunnen openen." Maes gunde zichzelf 4 pogingen op rij. In de 3e poging raakte hij tot 38 glazen, maar daarna ging het mis.

Onmiddellijk na het gedruis van de glazen die op de vloer terechtkwamen stond hij de pers te woord: "38! Wreed jammer. Ik zat aan poging 3. Ik kan het nog altijd niet geloven. 38, ik was er! Toeme toch! Ik ben wel content. Het is mislukt, maar de pers is gekomen en ze hebben iets gezien. Ik ging nog een 4e poging doen, maar ja, mijn glazen zijn kapot."