Oud-burgemeester van Herent en Volksunie-boegbeeld Willy Kuijpers overleden: "Vlaamse strijder, fijne mens"

Maar ook in de nationale en de internationale politiek was hij aanwezig. Van 1971 tot 1984 was hij Kamerlid en begin jaren 80 zetelde hij ook in de Vlaamse Raad. In 1984 werd hij verkozen als Europees parlementslid en tussen 1989 en 1995 zetelde hij in de Senaat. De twee jaren nadien was hij ook nog even Vlaams parlementslid, maar hij legde dat mandaat om gezondheidsredenen neer.

